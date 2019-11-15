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Референдум щодо ринку землі відбудеться не раніше 2024 року, - Разумков

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 01:03
Референдум щодо ринку землі відбудеться не раніше 2024 року, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна / Віталій Носач)

За словами спікера парламенту, на референдумі українці вирішать, чи продавати землю іноземцям

Референдум щодо ринку землі та подажу землі іноземцям може відбутися раніше 2024 року. Про це сказав голова Верховної ради України Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Разумков зазначив, що спочатку ринок землі відкриється для українців. А питання відкриття ринку іноземцям вирішуватиметься на референдумі.

"Референдум відбудеться. І лише після цього референдуму, коли українське суспільство визначиться, що воно готове або не готове раніше залучити та дати можливість іноземцям купувати українську землю, або продавати корпоративні права, то цей ринок буде відкритий і для іноземців. Але після референдуму", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

Також заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура зазначив, що законопроект про референдум планується прийняти в першому і другому читаннях до кінця 2019 року. Його буде проголосовано в невідкладному порядку.

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