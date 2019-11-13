До бюджету-2020 закладуть 4 млрд гривень на підтримку фермерів, - Милованов

Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Кабмін передбачив кошти для дешевих кредитів при купівлі землі

У державному бюджеті-2020 мають намір передбачити 4 млрд на підтримку сільськогосподарського виробника. Про це у Верховній раді під час представлення законопроекту про ринок землі заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в уряді передбачили різні фінансові інструменти для придбання землі. Зокрема, компенсація відсоткової ставки кредиту.

"У бюджеті прописано додатково 4 млрд, які будуть використані на підтримку сільськогосподарського виробника і безпосередньо на компенсації відсоткової ставки. Додатково є 240 млн гривень для фонду гарантування кредитів. Буде два інструменти: перший - дати можливість банкам не нервувати і видавати гроші. Тому що держава буде гарантувати часткове покриття кредиту, якщо не буде повернуто суму", - заявив Милованов.

Нагадаємо, сьогодні Рада почала розгляд земельної реформи. При цьому більшість фракцій у Раді виступають за те, щоб відкласти розгляд питання.