Кабмин подписал два постановления о поддержке фермерских хозяйств

Фото: Тимофей Милованов (politarena.com.ua)

На поддержку села предусмотрено 2,9 миллиарда гривен

На заседании Кабинета министров подписано два постановления о поддержке фермерских хозяйств в этом году. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Министр подчеркнул, что решения принятые на вечернем заседании Кабмина.

"Я опоздал, потому что был на Кабинете министров. Мы там подписали два постановления о поддержке села в этом году. Это 2,9 миллиарда гривен - 1330 фермерских хозяйств. И я очень всех прошу подаваться, до 5 декабря еще есть возможность. У нас еще где-то 350 - 500 млн гривен осталось. Есть 15 программ. Пожалуйста подавайте заявку. Мы на следующей неделе сделаем пресс-релиз, какие нужно шаги. Если у вас есть ферма, пожалуйста подавайтесь на поддержку", - заявил Милованов.

Напомним, 13 ноября, Верховная рада в первом чтении одобрила запуск рынка земли. Данная редакция предполагает, что иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на землю, однако ожидается, что ко второму чтению этот пункт будет существенно изменен, и иностранцы смогут приобретать землю, только если данное решение поддержат на референдуме.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что референдум о рынке земли и подаже земли иностранцам может состояться раньше 2024 года.

В четверг, 14 ноября, Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который позволит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.