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Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на десятки мільярдів

Новини » Економіка    17.07.2019 - 17:21
Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на десятки мільярдів
Ілюстративне фото (flickr/ssu)

Відомство передало майже 400 матеріалів у правоохоронні органи

Державна служба фінансового моніторингу України за перше півріччя 2019 року передала в правоохоронні органи 398 матеріалів про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу установи.

За даними прес-служби, в цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 36,1 млрд грн.

Зокрема, до органів прокуратури направлено 51 матеріалів, у Державну фіскальну службу України 92 матеріалів, в органи внутрішніх справ 75 матеріалів, у Службу безпеки України 110 матеріалів, у Національне антикорупційне бюро України 69 матеріалів, Державне бюро расследовний 1 матеріал.

Нагадаємо, в травні 2018 року Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Документ містить 61 пункт законодавчого, методичного та практичного спрямування, а також комплекс заходів, пов'язаних з необхідністю вдосконалення роботи.

Зазначимо, у Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні.

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