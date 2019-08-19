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У Фінляндії розкрили найбільшу схему відмивання російських грошей

Новини » Економіка    19.08.2019 - 10:29
У Фінляндії розкрили найбільшу схему відмивання російських грошей
Фото: полиція Фінляндії (e-finland.com)

Кошти переводили з російських банків, закритих за підозрою у відмиванні грошей

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила найбільшу схему і пред'явила звинувачення двом громадянам Естонії у відмиванні 130-140 млн євро. Про це повідомляє видання Yle.

За даними видання, поліція вважає, що гроші належать російському організованому злочинному угрупованню. Представників угрупування, однак, не вдалося притягнути в Фінляндії до відповідальності.

Як заявили в поліції, мова йде, судячи з усього, про найбільший в історії Фінляндії випадок з відмиванням грошей. ЦКП почала розслідувати справу в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy.

Компанією управляли два естонця. У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Заява про підозрілі транзакції поліція отримала від банків.

Обвинувачені естонці заперечують свою провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство виявило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закрито за підозрою у відмиванні грошей.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада директорів банку Швеції Swedbank в березні 2019 року звільнила президента банку Біргіт Боннесен після повідомлень у ЗМІ про схеми відмивання грошей, пов'язаних з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії.

Нагадаємо, у вересні 2018 року головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген пішов у відставку через підозри у відмиванні 234 млн доларів через невеликий філіал банку в Естонії.

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