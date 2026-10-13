ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Кабмин готовит изменения в бронировании, но взял 5 дней на доработку

20:18 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Ростислав Шаправский
Кабмин готовит изменения в бронировании, но взял 5 дней на доработку Фото: Кабмин готовит изменения в бронировании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кабмин готовит изменения в правилах бронирования от мобилизации. Однако чиновники взяли 5 дней на доработку норм соответствующего постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники и сообщения нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По сообщению Железняка, сегодня на заседании Кабмин принял постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Нардеп отмечает, что документ был принят с однодневной доработкой, а в части процента бронирования - с пятидневным. Информацию о 5-дневной доработке подтверждают и источники РБК-Украина.

"Это очень чувствительная тема, поэтому решили взять больше времени для согласования размера процентов", - пояснил собеседник РБК-Украина в правительстве.

Отметим, вчера стало известно, что квоту на бронь, в том числе в ОПК, планируют сократить на 15%. Такая инициатива не нашла поддержки в профильных ведомствах, в целом в сфере, а также натолкнулась на критику среди бизнес-сообщества.

Еще одной идеей на вчера было изменение в подходе к исчислению общей численности военнообязанных на предприятии, от которой высчитывается стандартная 50-процентная квота. С этой базы хотели исключить работников с отсрочкой (студенты, опекуны или многодетные родители). Однако, как сообщает Железняк и источники РБК-Украина, от этой идеи отказались.

Напомним, вчера мы сообщали детали инициативы по бронированию, которую обсуждают в правительстве. В частности, обсуждается сокращение числа сотрудников в ОПК и энергетике на бронирование - со 100% до 85%. А в коммунальной сфере - с 75% до 60%

Кроме того, вероятно, определением "критичности" предприятий будет заниматься новый спецорган. На вчера обсуждалось, что для этого при Кабмине создадут Координационный центр из 17 человек (представители СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бронирование от мобилизации
Новости
В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина
В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина
Аналитика
Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки
Мария Волощукредактор РБК-Украина Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки