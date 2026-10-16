"Никакой зрады нет": Корецкий объяснил, чего ждать от изменений в бронировании

В Украине хотят пересмотреть правила бронирования из-за больших злоупотреблений, однако кардинальных изменений для критических учреждений не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого на часе вопросов правительству.

Постановление о бронировании сейчас дорабатывается. Когда оно будет готово, об этом сообщат.

"Постановление дорабатывается, и как только оно будет готово, мы сможем это прокоммуникировать", - сказал премьер.

Почему хотят изменить 100% бронирование

"Это дает возможности для больших манипуляций. Если ты имеешь 100%, то ты можешь увеличивать штат бесконечно и бронировать людей - не важно, является ли он ремонтником, не является ли он энергетиком или нет", - пояснил Корецкий.

По его словам, эта система уже приобрела большой масштаб. Именно поэтому рассматривают, что делать со 100% барьером: изменить или оставить как есть.

"Ибо, к сожалению, злоупотреблений много. И продолжаются десятками тысяч ежемесячно дополнительные бронирования", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что нужно разделить критичность и экономический блок.

"Заработная плата и отсутствие уплаты налогов - задолженности за налоги - это вовсе или не всегда означает, что предприятие критическое. А критическое - это обороноспособность и жизнеобеспечение государства", - сказал Корецкий.

Он привел пример подрядчика, которого сейчас бронируют на 100%, потому что выполняет работы для "Укрэнерго". Но когда разобрались, оказалось, что для "Укрэнерго" работают только 20 человек из 100. Остальные занимаются обычными бизнес-делами и проектами.

Что говорят о критических предприятиях

Корецкий заверил, что никакой "зрады" нет. Все детали расскажут, когда примут и обнародуют соответствующие решения.

"Поэтому сейчас тот скепсис, который в обществе и обсуждается, у него нет оснований, нет никаких официальных решений, не о чем критиковать сейчас", - заявил премьер.

"А то, что система мобилизации и бронирования подлежит усовершенствованию, - это безоговорочный факт. То, что Генштаб нуждается военных, - это факт", - подчеркнул он.

В то же время, критическим предприятиям, по его словам, волноваться не стоит.

"Точно могу сказать с большой уверенностью, что для этих людей, для этих предприятий, для этих производств никаких радикальных изменений не произойдет", - заверил Корецкий.

Премьер призвал не манипулировать, потому что вокруг темы очень много спекуляций. Когда решение будет принято, о них должным образом сообщат.

Напомним, 13 октября Кабмин принял постановление об организации бронирования военнообязанных.

Часть о процентах бронирования будет дорабатываться еще пять дней.

Также мы писали, что против сокращения квоты для ОПК со 100% до 85% выступила оборонная ветвь.

По оценке Украинского Совета оружейников, работники ОПК составляют не более 10% всех забронированных.