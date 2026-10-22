Кабмін планує до кінця тижня ухвалити нові правила бронювання: що зміниться

Кабінет міністрів України планує до кінця тижня ухвалити оновлені правила бронювання від мобілізації.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив заступник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Станом на сьогодні з проєкту постанови виключено пункт про неврахування працівників, які мають відстрочку від мобілізації, при розрахунку квоти бронювання", - повідомив Кисилевський.

За словами нардепа, про статус проєкту в середу комітет поінформував міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Дискусія щодо перегляду квот для окремих секторів економіки ще не фіналізована.

У постанові залишиться пункт про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних як дорадчого органу при Кабміні.

Центр перевірятиме обґрунтованість критеріїв, за якими бронювання здійснюють центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації, і зможе лише рекомендувати їх переглянути.

"Остаточне рішення ухвалюватимуть ЦОВВ та місцеві адміністрації", - наголосив Кисилевський.

Міністерство економіки, як зазначив нардеп, не очікує суттєвих змін критеріїв, за якими воно здійснює бронювання.