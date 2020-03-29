Кабмін спростив процедуру отримання допомоги по безробіттю на період карантину

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання заяви до Центру зайнятості

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в його Telegram-каналі.

За його словами, тепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання заяви до Центру зайнятості.

"Призначення виплати в такому разі буде здійснюватися з першого дня реєстрації", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець і міністр фінансів Ігор Уманський подали у відставку. При цьому вона зазначила, що в цей час відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Крім того, Кабмін запропонував частково скоротити видатки на культуру і спорт. За словами прем'єра, уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив витрати на діяльність Державного агентства з питань кіно.