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У Кабміні представили напрацювання стратегії виходу з карантину

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 22:23
У Кабміні представили напрацювання стратегії виходу з карантину
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Повноцінну стратегію представлять на наступному тижні

Кабінет міністрів представив напрацювання стратегії виходу України з карантину. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Telegram.

Відповідно до напрацювань уряду, режим надзвичайної ситуації триватиме до початку травня, після чого Україна повинна вийти на роботу.

"У травні Україна повинна йти на роботу. В яких умовах, в яких нові соціальні стандарти, в яких часових рамках - це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками", - написав Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що наступного тижня буде представлена повноцінна стратегія виходу країни з карантину.

"Ми створили раду з питань економічного розвитку України, куди увійшли кращі науковці та економісти зі світовими іменами. Зараз спільними зусиллями ми розробляємо стратегію виходу з карантину, яку представляємо наступного тижня", - зазначив він.

У Кабміні представили напрацювання стратегії виходу з карантину

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів планує розробити нові соціальні стандарти для поетапного виходу з карантину. Обмеження будуть скасовуватися плавно після завершення карантину.

Також повідомлялося, що уряд планує створити в травні 500 тисяч робочих місць. Такі заходи, за словами Шмигаля, будуть прийняті, щоб Україна не опинилася на порозі ще більш глибокої економічної кризи.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїникарантинДенис Шмигаль
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