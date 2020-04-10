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Уряд планує створити 500 тис. робочих місць у травні

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 22:04
Уряд планує створити 500 тис. робочих місць у травні
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами Дениса Шмигаля, створенням робочих місць буде займатися Рада з питань економічного розвитку

Кабінет міністрів України планує створити в травні 500 тис. робочих місць. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

"Вже в травні стоїть завдання створити 500 тис. нових робочих місць, щоб Україна не опинилася на порозі ще більш глибокої економічної кризи", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що серед іншого також цим буде займатися Рада з питань економічного розвитку, який очолив прем'єр і засідання якого відбулося у п'ятницю.

"Ми переглянули напрямки, стратегії і будемо їх презентувати на наступному тижні", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, за прогнозом Міністерства економіки, ситуація на ринку праці України у 2020 році погіршиться в умовах загальносвітового поширення захворюваності коронавірусом. Безробіття зростатиме внаслідок вивільнення робочої сили всередині країни через зниження економічної активності в Україні в умовах обмеження діяльності ряду сфер економіки на період карантину, так і через повернення частини трудових мігрантів.

Крім того, раніше Кабінет міністрів спростив отримання допомоги по безробіттю на період карантину. Також в уряді дали роз'яснення щодо порядку оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу у зв'язку з карантином і стали на облік як безробітні.

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