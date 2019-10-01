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У жовтні українці відпочиватимуть дев'ять днів

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 07:20
У жовтні українці відпочиватимуть дев'ять днів
Фото: календар на жовтень (колаж РБК-Україна)

Додатковий вихідний буде на Покрову

У жовтні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде дев'ять вихідних днів і 22 робочих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, додатковим вихідним днем буде понеділок, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України.

Зазначимо, День захисника України став офіційним святом у 2015 році.

Крім того, 14 жовтня є офіційною датою заснування Української повстанської армії (УПА).

Також 14 жовтня відзначається День українського козацтва. Здавна в цей день в Україні також відзначається велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва за цим святом закріпилася ще й друга назва - Козацька Покрова.

У жовтні українці відпочиватимуть дев'ять днів

Відзначимо, у вересні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем було дев'ять вихідних і 21 робочий день. Додаткових вихідних днів у вересні не було.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, серед офіційних свят День захисника України є важливим для 14,4% українців.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

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