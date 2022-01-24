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Кабмін очікує, що в лютому буде переглянута програма МВФ

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Понеділок 24 січня 2022 19:18
Кабмін очікує, що в лютому буде переглянута програма МВФ Фото: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд очікує, що Міжнародний валютний фонд перегляне програму для України. Імовірно, це може відбутися в лютому цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми зараз працюємо з МВФ. Практично кожен день проходить співпраця міністерств з місією МВФ. Очікуємо в лютому наступного перегляду діючої програми Міжнародного валютного фонду і, звичайно ж, працюємо над майбутнім продовженням наступних програм МВФ", - заявив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Кабмін готує нову програму співпраці з МВФ.

Крім того, МВФ у листопаді 2021 року прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада розраховує на кілька траншів МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладені в проект держбюджету.

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