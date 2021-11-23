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У Мінфіні очікують декілька траншів від МВФ наступного року

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 17:35
У Мінфіні очікують декілька траншів від МВФ наступного року Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада розраховує на декілька траншів кредиту МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладені до проекту держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телеканалу Україна 24.

"У нас до червня має буди декілька переглядів (програми з МВФ, - ред.). І ми сподіваємося, що ми, проводячи розумну, виважену і прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще декілька траншів цієї допомоги", - сказав він.

Міністр зазначив, це важливо, бо при підготовці до держбюджету на 2022 рік закладали кошти від МВФ.

Нагадаємо, МВФ ухвалив рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.

Нагадаємо, у проекті держбюджету 2022 року закладено надходження від МВФ кредитів на 2,89 млрд доларів.

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