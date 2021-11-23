У Мінфіні очікують декілька траншів від МВФ наступного року
Українська влада розраховує на декілька траншів кредиту МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладені до проекту держбюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телеканалу Україна 24.
"У нас до червня має буди декілька переглядів (програми з МВФ, - ред.). І ми сподіваємося, що ми, проводячи розумну, виважену і прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще декілька траншів цієї допомоги", - сказав він.
Міністр зазначив, це важливо, бо при підготовці до держбюджету на 2022 рік закладали кошти від МВФ.
Нагадаємо, МВФ ухвалив рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.
Нагадаємо, у проекті держбюджету 2022 року закладено надходження від МВФ кредитів на 2,89 млрд доларів.