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Кабмин ожидает, что в феврале будет пересмотрена программа МВФ

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 19:18
Кабмин ожидает, что в феврале будет пересмотрена программа МВФ Фото: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает, что Международный валютный фонд пересмотрит программу для Украины. Предположительно, это может состояться в феврале этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы сейчас работаем с МВФ. Практически каждый день проходит сотрудничество Министерств с миссией МВФ. Ожидаем в феврале следующего пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и, конечно же, работаем над будущим продолжением последующих программ МВФ", - заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Кабмин готовит новую программу сотрудничества с МВФ.

Кроме того, МВФ в ноябре 2021 года принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти рассчитывают на несколько траншей МВФ до июня 2022 года. Эти средства уже заложены в проект госбюджета.

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МВФ Денис Шмыгаль
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