ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін готує нову програму з МВФ: коли вона почне діяти

Новость на русском →
Україна, Середа 12 січня 2022 13:34
Кабмін готує нову програму з МВФ: коли вона почне діяти Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет Міністрів готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вона почнеться після завершення програми Stand-By.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 12 січня, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначив Шмигаль, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, які видають пільгові кредити, важлива для розвитку.

"Ми хочемо дати старт новим проектам і програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення і досягнення стійкого економічного зростання", - повідомив прем'єр.

За його словами, мова йде і "про продовження програми макрофінансової допомоги від ЄС, а також про запровадження нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення дії програми Stand-By, яка актуальна на сьогодні".

Нагадаємо, МВФ в листопаді прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року. Фонд виділив українському уряду 700 млн доларів кредиту.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українська влада розраховує на кілька траншів МВФ до червня 2022 року. Ці кошти вже закладені в проект держбюджету.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ
NEWS
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
DAILY
Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції