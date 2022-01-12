Кабмін готує нову програму з МВФ: коли вона почне діяти

Кабінет Міністрів готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вона почнеться після завершення програми Stand-By.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 12 січня, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначив Шмигаль, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, які видають пільгові кредити, важлива для розвитку. "Ми хочемо дати старт новим проектам і програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення і досягнення стійкого економічного зростання", - повідомив прем'єр. За його словами, мова йде і "про продовження програми макрофінансової допомоги від ЄС, а також про запровадження нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення дії програми Stand-By, яка актуальна на сьогодні".