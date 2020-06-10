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В Україні підвищили соцвиплати пенсіонерам та дітям: перелік

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 11:30
В Україні підвищили соцвиплати пенсіонерам та дітям: перелік
Фото: гроші ( flickr.com National Bank of Ukraine)

Рада ухвалила відповідний проект закону

Верховна рада збільшила розмір соціальних виплат певним категоріям населення. Зокрема, соцвиплати підвищили пенсіонерам та дітям.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram.

Так, тепер щомісячна доплата одиноким пенсіонерам віком 80+ становитиме 1100 гривень.

Зросла і допомога родинам, які виховують дітей з інвалідністю:

  • до 6 років - 6 226,5 гривні;
  • від 6 до 18 років - 7 763 гривні.


Збільшилися й виплати для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

  • до 6 років - 4447,5 гривні;
  • від 6 до 18 років - 5 545 гривень.


Крім того, Рада передбачила одноразову поворотну допомогу малозабезпеченим сім’ям на основі повернення через два роки.

"Розмір такої виплати складає майже 70 тисяч гривень. Ці кошти родини зможуть використати на розвиток власної справи", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні хочуть на 50% збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Як писало РБК-Україна, на початку червня Міністерство фінансів оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Соцвыплатыпреступленияпенсионеры
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