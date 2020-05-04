Кабмін послаблює карантин: детальний список буде опублікований протягом двох днів

Поки є інформація, що з 11 травня будуть відкриті парки, музеї, бібліотеки
Уряд ухвалив рішення про послаблення карантину з 11 травня, детальний список якого буде опублікований протягом двох днів. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.
А поки є інформація про те, що будуть відкриті:
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило подання щодо пом’якшення протиепідемічних норм в рамках карантину, який був введений через пандемію коронавірусу.
РБК-Україна писало, що під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення подовжити карантин в Україні до 22 травня.