Кабмин ослабляет карантин: подробный список будет опубликован в течение двух дней

Пока есть информация, что с 11 мая будут открыты парки, музеи, библиотеки
Правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая, подробный список которого будет опубликован в течение двух дней. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.
А пока есть информация о том, что будут открыты:
Напомним, Министерство здравоохранения разработало представление относительно смягчения противоэпидемических норм в рамках карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.
РБК-Украина писало, что во время заседания Кабинета министров было принято решение продлить карантин в Украине до 22 мая.