Кабмін послаблює карантин: детальний список буде опублікований протягом двох днів

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поки є інформація, що з 11 травня будуть відкриті парки, музеї, бібліотеки

Уряд ухвалив рішення про послаблення карантину з 11 травня, детальний список якого буде опублікований протягом двох днів. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

А поки є інформація про те, що будуть відкриті:

парки, сквери, зони відпочинку;

салони краси, перукарні;

оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;

заклади громадського харчування на виніс;

літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;

музеї, бібліотеки;

тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;

сервіс побутової техніки;

стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило подання щодо пом’якшення протиепідемічних норм в рамках карантину, який був введений через пандемію коронавірусу.

РБК-Україна писало, що під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення подовжити карантин в Україні до 22 травня.