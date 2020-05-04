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Кабмін послаблює карантин: детальний список буде опублікований протягом двох днів

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 14:35
Кабмін послаблює карантин: детальний список буде опублікований протягом двох днів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поки є інформація, що з 11 травня будуть відкриті парки, музеї, бібліотеки

Уряд ухвалив рішення про послаблення карантину з 11 травня, детальний список якого буде опублікований протягом двох днів. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

А поки є інформація про те, що будуть відкриті:

  • парки, сквери, зони відпочинку;
  • салони краси, перукарні;
  • оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
  • заклади громадського харчування на виніс;
  • літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
  • музеї, бібліотеки;
  • тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
  • сервіс побутової техніки;
  • стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило подання щодо пом’якшення протиепідемічних норм в рамках карантину, який був введений через пандемію коронавірусу.

РБК-Україна писало, що під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення подовжити карантин в Україні до 22 травня.

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Новини України карантинДенис Шмигаль
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