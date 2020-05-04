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Кабмин ослабляет карантин: подробный список будет опубликован в течение двух дней

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 14:35
Кабмин ослабляет карантин: подробный список будет опубликован в течение двух дней
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пока есть информация, что с 11 мая будут открыты парки, музеи, библиотеки

Правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая, подробный список которого будет опубликован в течение двух дней. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

А пока есть информация о том, что будут открыты:

  • парки, скверы, зоны отдыха;
  • салоны красоты, парикмахерские;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
  • заведения общественного питания на вынос;
  • летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;
  • музеи, библиотеки;
  • тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
  • сервис бытовой техники;
  • стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т. п

Напомним, Министерство здравоохранения разработало представление относительно смягчения противоэпидемических норм в рамках карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

РБК-Украина писало, что во время заседания Кабинета министров было принято решение продлить карантин в Украине до 22 мая.

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Новости Украины карантинДенис Шмыгаль
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