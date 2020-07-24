Кабмін опублікував обов'язкові заборони на час карантину в Україні

Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

Список складається із п’яти основних заборон

Кабінет міністрів визначив, що забороняється на час дії карантину в Україні. Список складається з п’яти обов’язкових заборон.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 641 "Про встановлення карантину…".

Згідно із текстом документу, на території України на період дії карантину забороняється:

перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні; перетин КПВВ на/в тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та місті Севастополя іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування (умови пункт 4).

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня, однак в уряді вирішили його удосконалити.

З 1 серпня адаптивний карантин буде працювати по-іншому, деталі розповіли у МОЗ.