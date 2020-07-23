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Адаптивний карантин: у МОЗ роз'яснили нововведення про "кольорові" зони

Київ, Четвер 23 липня 2020 01:17
Адаптивний карантин: у МОЗ роз'яснили нововведення про "кольорові" зони
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні буде чотири "кольрові" зони поширення коронавіруса

Адаптивний карантин в Україні з 1 серпня серпня буде працювати інакше. Посилювати карантин будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль.

Про це заявив в інтерв'ю "Українському радіо" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він нагадав, що в Україні буде виділено чотири "кольорові" зони, залежно від темпів поширення коронавіруса.

"Якщо область впродовж 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби. І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений в або зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона - це найкритичніша", - зазначив Ляшко.

За його словами, послаблення карантину буде відбуватися, якщо захворюваність знижуватиметься три дні поспіль.

"І якщо є червона зона, то він триває до того часу, поки внесок в захворюваність в загальну в області цей регіон не зменшить і не перейде або в помаранчеву, або в жовту, або в зелену. І тоді, як три дні ми бачимо, що вже показник краще, ми тоді переводимо цей район в іншу зону", - сказав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня, однак в уряді вирішили його удосконалити.

Також Ляшко розповів, як організують навчання у школах в умовах пандемії.

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