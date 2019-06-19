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Кабмін може обмежити тарифи на тепло і гарячу воду

Новини » Економіка    19.06.2019 - 12:43
Кабмін може обмежити тарифи на тепло і гарячу воду
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гройсман прогнозує зниження тарифів на 15-20%

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду. Про це він сказав на засіданні уряду 19 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гройсман, ціна на газ в Україні приблизно однакова по всій країні, однак при цьому тарифи на тепло значно відрізняються. За його словами, це залежить від того, наскільки місцеві виробники тепла вкладали в енергоефективність і модернізацію.

"Тому даю доручення Мінрегіону, Мін'юсту, щоб внести на наступне засідання питання про обмеження цін на тепло і гарячу воду, яка набуде чинності з наступного опалювального сезону", - сказав він.

При цьому прем'єр прогнозує, що таким рішенням можна "досягти зниження цін на тепло на 15-20%".

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу чиновників та експертів за квітень 2019 року, комунальні тарифи щорічно зростатимуть на 10-20%. Гаряча вода, опалення зростуть в ціні на 15% в 2020 році, на 11,5% в 2021 році і на 10% у 2022 році.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики частка комунальних послуг у витратах громадян становила 13,7% в IV кварталі 2018 року.

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