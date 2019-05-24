Громадяни назвали частку комуналки в місячних витратах

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Взимку частка комунальних послуг зросла до 13,7%

Державна служба статистики оприлюднила дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІV кварталі 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середні грошові витрати одного домогосподарства у ІV кварталі 2018 року становили 7854 грн на місяць.

На продовольчі товари одне господарство витрачало 3 792 грн на місяць (48,4% від загальних витрат), на непродовольчі товари - 2 281 грн або 29,0%, на послуги - 1 156 грн або 14,6% (у тому числі на оплату житла, комунальних продуктів та послуг - 1080 грн або 13,7%).

Крім того, неспоживчі грошові витрати становлять 625 грн або 8,0% на місяць.

У ІV кварталі 2018 року було опитано 8051 господарство. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб.

Нагадаємо, у III кварталі 2018 року українці в середньому витрачали на оплату комунальних послуг 8,0% від загальних грошових витрат. У середньому на комунальні продукти та послуги одне домогосподарство з 2,11 осіб витрачало 602 грн на місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, у ІV кварталі 2018 року на продовольчі товари одне господарство витрачало 3649 грн на місяць. Найбільшу статтю становлять м'ясо та м'ясопродукти - 23,3% або 850 грн на місяць.