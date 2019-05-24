ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Громадяни назвали частку комуналки в місячних витратах

Новини » Економіка    24.05.2019 - 11:50
Громадяни назвали частку комуналки в місячних витратах
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Взимку частка комунальних послуг зросла до 13,7%

Державна служба статистики оприлюднила дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України у ІV кварталі 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середні грошові витрати одного домогосподарства у ІV кварталі 2018 року становили 7854 грн на місяць.

На продовольчі товари одне господарство витрачало 3 792 грн на місяць (48,4% від загальних витрат), на непродовольчі товари - 2 281 грн або 29,0%, на послуги - 1 156 грн або 14,6% (у тому числі на оплату житла, комунальних продуктів та послуг - 1080 грн або 13,7%).

Крім того, неспоживчі грошові витрати становлять 625 грн або 8,0% на місяць.

У ІV кварталі 2018 року було опитано 8051 господарство. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб.

Нагадаємо, у III кварталі 2018 року українці в середньому витрачали на оплату комунальних послуг 8,0% від загальних грошових витрат. У середньому на комунальні продукти та послуги одне домогосподарство з 2,11 осіб витрачало 602 грн на місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, у ІV кварталі 2018 року на продовольчі товари одне господарство витрачало 3649 грн на місяць. Найбільшу статтю становлять м'ясо та м'ясопродукти - 23,3% або 850 грн на місяць.

Українці назвали місячні витрати на різні харчові продукти Промвиробництво різко прискорило зростання
Новини України услуги ЖКХДержавна служба статистикирасходы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся