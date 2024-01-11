Кабмин отозвал из Рады законопроект о мобилизации, - источники

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной рады законопроект о мобилизации. Его будут дорабатывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отметили источники, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В ближайшее время в Верховную раду Украины будет подан доработанный проект закона с учетом предложений.

Законопроект о мобилизации в Украине

В конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Законопроект последние несколько дней рассматривал Комитет по вопросам национальной безопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Как отмечал заместитель главы Комитета по нацбезопасности Егор Чернев, в документе содержится много спорных вопросов. В частности, они касаются ограничений для уклонистов. Также, по его словам, в законопроекте не будет нормы о рассылке повесток по электронной почте.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Однако сегодня стало известно, что документ возвращают правительству на доработку.

Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение о возвращении законопроекта в Кабмин было общим. Его поддержали в парламенте, представители правительства и военного руководства.