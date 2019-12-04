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Зміна керівництва "Енергоатому" і Нацслужби здоров'я: нові призначення Кабміну

Новини » Політика     04.12.2019 - 13:54
Зміна керівництва "Енергоатому" і Нацслужби здоров'я: нові призначення Кабміну
Фото: Оксана Мовчан (nszu gov ua)

"Енергоатом" очолить Павло Павлишин, а Нацслужбу здоров'я - Оксана Мовчан

Кабінет міністрів України затвердив нове керівництво Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" та Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За даними нардепа, тимчасово виконувати обов'язки голови Нацслужби здоров'я уряд призначив заступницю голови НСЗУ Оксану Мовчан. "Енергоатом" тимчасово очолюватиме гендиректор відокремленого підрозділу "Рівненська атомна електростанція" Павло Павлишин.

Також Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язків голови Держслужби з питань праці директора департаменту з питань праці Ігоря Дегнера, а директор департаменту активних операцій В'ячеслав Фролов став тимчасовим очільником Державної іпотечної установи.

Нагадаємо, 26 листопада уряд ухвалив рішення про звільнення Юрія Недашковського з посади керівника Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Звільнення Недашковського ініціював міністр енергетики Олексій Оржель.

Також РБК-Україна писало, що голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко написав заяву про звільнення. Пізніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що Кабмін проведе конкурс на посаду голови НСЗУ після звільнення Петренка.

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