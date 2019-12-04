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Кабмін звільнив Зеркаль з Міністерства закордонних справ

Новини » Політика     04.12.2019 - 13:55
Кабмін звільнив Зеркаль з Міністерства закордонних справ
Фото: Олена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Зеркаль пішла з міністерства за власним бажанням

Кабінет міністрів України звільнив Олену Зеркаль з посади заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Гончаренка, який присутній на засіданні, Кабмін також звільнив:

  • Едуарда Петренко - з посади голови Національної служби здоров'я,
  • Сергія Білана - з посади заступника голови Державної фіскальної служби,
  • Романа Чернегу - з посади голови Державної служби з питань праці,
  • Андрія Камуза - з посади голови правління Державної іпотечної установи,
  • Ярослава Климовича - з посади голови правління НАК "Надра України".

Кабмін також затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки глави Нацслужбы здоров'я України буде Оксана Мовчан (заступник голови НСЗУ). Т.в.о. голови Держслужби України з питань праці призначений Ігор Дегнер (директор Департаменту з питань праці Держпраці), т.в.о. президента ДП НАЕК "Енергоатом" - Павло Яремович (гендиректор Рівненської АЕС), т.в.о. голови правління Державної іпотечної установи - В'ячеслав Фролов (директор департаменту установи).

Як повідомляло РБК-Україна, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль написала заяву про звільнення 28 листопада 2019 року. Зеркаль розмістила на своїй сторінці фото заяви про звільнення за власним бажанням. "Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом та небайдужою людиною", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко написав заяву про звільнення. Серед причин для звільнення Петренко зазначив різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи здорохранения. Також Петренко зазначив, що його рішення продиктоване в тому числі бажанням "дати новій політичній команді можливість зробити це інакше".

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