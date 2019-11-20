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Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків

Новини » Фінанси     20.11.2019 - 11:08
Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держбанки заробили 30 млрд грн за три квартали 2019 року

Міністерство фінансів оприлюднило показники діяльності всіх чотирьох державних банків за 9 місяців 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з даними фінансової звітності, банки отримали прибуток у розмірі 30,233 млрд грн, зокрема, "ПриватБанк" - 27,427 млрд грн, "Укрексімбанк" - 2,270 млрд грн, "Укргазбанк" - 347 млн грн і "Ощадбанк" - 189 млн грн.

Чисті активи державних банків на 1 жовтня 2019 року склали 745,043 млрд грн, що складає 54% від банківської системи України. За даними Мінфіну, ще 31% активів банківської системи займають банки з іноземним капіталом, 15% банки з приватним українським капіталом.

Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанківmof.gov.ua

За станом на 1 жовтня 2019 прибуток державних банків склав 62,5% прибутку всього банківського сектора. При цьому більше половини всього прибутку банків сформував "ПриватБанк".

У Мінфіні також повідомили, що частка націоналізованого "Приватбанку" становить 21% в активах банків та 34% у депозитах фізичних осіб.

Як повідомляло РБК-Україна платоспроможні банки за січень-вересень 2019 отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку, що в 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Цільовий орієнтир міністерства - 25%.

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