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Кабмін схвалив продовження контракту з Коболєвим

Новини » Політика     21.03.2020 - 20:38
Кабмін схвалив продовження контракту з Коболєвим
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Контракт з Коболєвим продовжили на чотири роки

Кабінет міністрів схвалив продовження контракту з Андрієм Коболєвим - головою правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабміну.

Контракт з Коболєвим було продовжено на 4 роки.

"Погодитися з пропозицією наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо продовження строку повноважень голови правління акціонерного товариства Коболєва з 23 березня 2020 р. по 22 березня 2024 року", - йдеться в рішенні уряду.

Нагадаємо, цього року мав пройти відкритий конкурс на голову правління "Нафтогазу". У березні 2019 року конкурс перенесли після того, як наглядова рада погодилася вдвічі урізати зарплату Коболєву. Тоді ж уряд Володимира Гройсмана ставив завдання перед НАК наростити видобуток українського газу до 18 млрд кубометрів на рік, продовжити транзитний контракт з Російською Федерацією і забезпечити відокремлення української газотранспортної системи.

У минулому році загострився конфлікт між тодішнім головою уряду і Андрієм Коболєвим. Термін дії його контракту і наглядової ради закінчувався 22 березня 2019 року. Наглядова рада пропонувала продовжити контракт на тих же умовах, однак Гройсмана не влаштовувала висока зарплата.

Сьогодні відбудеться відкрите засідання Кабміну
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниАндрій Коболєвконтракт
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