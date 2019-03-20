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Гройсман: конкурс на главу правління "Нафтогазу" переноситься

Новини » Політика    20.03.2019 - 12:02
Гройсман: конкурс на главу правління "Нафтогазу" переноситься
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Конкурс на главу правління "Нафтогазу" переноситься на березень 2020

Відкритий конкурс на голову правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" переноситься на березень 2020 року. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, конкурс на нове правління компанії пройде через рік після 20 березня.

"На даному етапі вся відповідальність (за нинішній склад правління, - ред.) лежить на наглядовій раді. Прошу представників держави в наглядовій раді проконтролювати виконання завдань", - підкреслив Гройсман.

Відзначимо, сьогодні прем'єр оголосив, що уряд продовжить контракт з Андрієм Коболєвим і нинішнім складом правління НАК. Крім того, перед менеджментом поставили завдання наростити видобуток газу до рівня 18 млрд кубометрів на рік, продовжити контракт на транзит газу, а також забезпечити відокремлення української газотранспортної системи.

Нагадаємо, два тижні тому Гройсман оголосив конкурс на главу правління "Нафтогазу". Після цього наглядова рада запропонувала вдвічі знизити зарплату Коболєву.

В інтерв'ю РБК-Україна Коболєв назвав нову пропозицію щодо контракту "розумним компромісом".

 

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир ГройсманконкурсНафтогаз України
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