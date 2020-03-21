Кабмин одобрил продление контракта с Коболевым

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Контракт с Коболевым продлили на четыре года

Кабинет министров одобрил продление контракта с Андреем Коболевым - главой правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Кабмина.

Контракт с Коболевым был продлен на 4 года.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева с 23 марта 2020 г. по 22 марта 2024 года", - говорится в решении правительства.

Напомним, в этом году должен был пройти открытый конкурс на главу правления "Нафтогаза". В марте 2019 года конкурс перенесли после того, как наблюдательный совет согласился вдвое урезать зарплату Коболеву. Тогда же правительство Владимира Гройсмана ставило задачу перед НАК нарастить добычу украинского газа до 18 млрд кубометров в год, продлить транзитный контракт с Российской Федерацией и обеспечить обособление украинской газотранспортной системы.

В прошлом году обострился конфликт между тогдашним главой правительства и Андреем Коболевым. Срок действия его контракта и наблюдательного совета заканчивался 22 марта 2019 года. Набсовет предлагал продлить контракт на тех же условиях, однако Гройсмана не устраивала высокая зарплата.