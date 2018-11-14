Кабмін схвалив забезпечення працівників системи МВС житлом у лізинг

Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Компенсація лізингових платежів складатиме 30-40%

Кабінет міністрів України схвалив програму забезпечення працівників системи Міністерства внутрішніх справ житлом на умовах фінансового лізингу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, на сьогодні в ДСНС черга на житло становить 80 осіб на квартиру, у поліції - 40 осіб на квартиру, у зв'язку з чим ті, хто стоїть у квартирній черзі, можуть розраховувати на отримання житла в проміжку 50-80 років. Для мотивації співробітників впроваджується програма фінансового лізингу, строк якої становить від 2 до 20 років. Відсоток компенсації лізингових платежів складе 30-40%, при цьому платежі за лізинг повністю погасить МВС.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 1 січня 2019 року запрацює система фінансового лізингу на придбання житла для поліцейських. Зокрема, працівники системи МВС вже після двох років служби зможуть на основі іпотеки строком до 20 років придбати житло.

До цього Кабмін затвердив розміри компенсації поліцейським за оренду житла. Столичним поліцейським будуть компенсовувати з листопада до 3,5 тис. гривень, в обласних центрах - до 2,6 тис. гривень.