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В Україні з 1 січня запрацює лізинг на житло для поліцейських

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 15:31
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

МВС буде погашати відсотки за придбане в лізинг житло

В Україні з 1 січня 2019 року запрацює система фінансового лізингу на придбання житла для поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що сьогодні глава МВС Арсен Аваков представив програму соціального забезпечення правоохоронців. Програма складається з підвищення заробітної плати на 30% з 2019 року, лізингу на придбання власного житла, а також програми компенсації за оренду квартир, яку запустили з 1 листопада 2018 року.

За словами міністра, поліцейські після двох років служби зможуть на основі іпотеки строком до 20 років придбати в лізинг житло. Міністерство повністю погасить відсотки, крім того, передбачено погашення до 40% лізингу за вислугу років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив розміри компенсації поліцейським за оренду житла. Столичним поліцейським будуть компенсовувати з листопада до 3,5 тис. гривень, в обласних центрах - до 2,6 тис. гривень.

Відзначимо, до цього Верховна рада передбачила забезпечення житлом військових, що прибули з окупованих територій.

 

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