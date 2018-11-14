Кабмин одобрил обеспечение работников системы МВД жильем в лизинг

Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Компенсация лизинговых платежей составит 30-40%

Кабинет министров Украины одобрил программу обеспечение работников системы Министерства внутренних дел жильем на условиях финансового лизинга. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, на сегодня в ГСЧС очередь на жилье составляет 80 человек на квартиру, в полиции - 40 человек на квартиру, в связи с чем стоящие в квартирной очереди могут рассчитывать на получение жилья в промежутке 50-80 лет. Для мотивации сотрудников внедряется программа финансового лизинга, срок которой составит от 2 до 20 лет. Процент компенсации лизинговых платежей составит 30-40%, при этом платежи за лизинг полностью погасит МВД.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 января 2019 года заработает система финансового лизинга на приобретение жилья для полицейских. В частности, работники системы МВД уже после двух лет службы смогут на основе ипотеки сроком до 20 лет приобрести жилье.

До этого Кабмин утвердил размеры компенсации полицейским за аренду жилья. Столичным полицейским будут компенсировать с ноября до 3,5 тыс. гривен, в областных центрах - до 2,6 тыс. гривен.