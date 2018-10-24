Кабмін затвердив розміри компенсації поліцейським за оренду житла

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Максимальний розмір компенсації для поліцейських у Києві не перевищить 3,5 тис. гривень

Кабінет міністрів України на засіданні 24 жовтня затвердив розміри компенсації поліцейським за оренду житла. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з постановою, грошова компенсація за оренду житла виплачується щомісяця (в поточному місяці за попередній) у розмірі фактичних витрат, але не більше:

двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в Києві;

півтора прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року - у Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;

одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в інших населених пунктах

Відзначимо, в Україні на 1 січня 2018 року був встановлений прожитковий мінімум для працездатних в розмірі 1762 гривні. Крім того, компенсація збільшується в 1,5 рази при наявності у поліцейського трьох і більше членів сім'ї.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада передбачила забезпечення житлом військових, що прибули з окупованих територій.

У липні президент Петро Порошенко назвав будівництво гуртожитків для військових наймасштабнішим за всю історію Збройних сил України.