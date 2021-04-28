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Кабмін призначив Вітренко головою "Нафтогазу" на рік, - розпорядження

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 20:38
Кабмін призначив Вітренко головою "Нафтогазу" на рік, - розпорядження Фото: голова "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: РБК-Україна

Кабінет Міністрів України оприлюднив рішення про кадрові перестановки в НАК"Нафтогаз України". Згідно з ним, Юрій Вітренко призначений головою правління компанії строком на один рік.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну.

"Вибрати і призначити Вітренко Юрія Юрійовича з 29 квітня 2021 року головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія" Нафтогаз України "строком на один рік", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 28 квітня голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва звільнено зі своєї посади. Він очолював держкомпанію протягом семи років - з березня 2014 року. На його місце уряд призначив Юрія Вітренка.

Крім того, Верховна рада розгляне призначення Германа Галущенко головою Міністерства енергетики.

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