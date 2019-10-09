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Уряд початок скорочення держапарату у сфері юстиції

Новини » Політика    09.10.2019 - 14:55
Уряд початок скорочення держапарату у сфері юстиції
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кількість головних теруправлінь скоротили з 27 до 8

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що почалося скорочення державного апарату у сфері юстиції. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кількість головних теруправлінь скоротили з 27 до 8.

"Почали скорочення держапарату у сфері юстиції. Скоротили з 27 до 8 кількість Головних терруправлений... Головна логіка - це підвищення керованості та зменшення кількості керівників", - заявив прем'єр-міністр.

Крім того, в Уряді планують завершити переговори про транзит газу з Російською Федерацією до 2020 року.

Нагадаємо, 8 жовтня міністр юстиції України Денис Малюська анонсував скорочення повноважень Міністерства. Він зазначив, що відомство разом з Кабінетом міністрів планує переробити нормотворчу функцію органів влади.

Раніше голова уряду Олексій Гончарук анонсував, що Кабмін має намір уніфікувати вимоги до оформлення юридичних документів і скасувати застарілі функції Міністерства юстиції.

Як РБК-Україна повідомляло, Україна і Сполучені Штати Америки будуть поглиблювати співпраця у сфері юстиції. Тимчасово повірений у справах Посольства США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що головна мета підтримки США реформ у сфері юстиції в Україні - забезпечення верховенства права в Україні.

У Мін'юсті анонсували скорочення повноважень відомства У Кабміні анонсували скасування застарілих функцій Мін'юсту
Новини України Міністерство юстиції УкраїниОлексій Гончарук
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