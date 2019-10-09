Кабмін подасть зміни до бюджету для виплат шахтарям

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Зміни до держбюджету для виплати заборгованості шахтаря внесуть в Раду наступного тижня

Кабінет міністрів України планує на наступному тижні подати до Верховної ради зміни до державного бюджету, які дозволять погасити затримки виплаті заробітної плати шахтарям. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, зміни планують подати на початку наступного тижня.

"Ми розраховуємо на те, що на наступному тижні, в самому початку тижня ми подамо до парламенту необхідні зміни в державний бюджет, щоб як можна швидше вони були прийняті парламентом і люди (шахтарі - ред.) могли отримати свої зарплати, які вони заробили", - додав прем'єр.

Раніше Гончарук повідомив, що Кабмін планує в суботу, 12 жовтня, ухвалити остаточні зміни в державний бюджет. Виплата зарплат шахтарів залишається однією з головних проблем.

Також повідомлялося, що в Україні не планує підвищення тарифів. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, Кабмін найближчим часом не планує вносити зміни у тарифах.