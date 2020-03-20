Кабмін має намір ввести режим НС ще в декількох регіонах

Завтра уряд може прийняти рішення щодо введення надзвичайної ситуації ще в кількох регіонах через спалах коронавірусу. Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Очільник уряду уточнив, що надзвичайна ситуація буде оголошена у Львівській та Харківській областях, де сьогодні підтвердили перші випадки коронавірусу.

"Ми сьогодні ухвалили рішення про введення НС в трьох регіонах. Загалом в шести вже запроваджено. Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще, адже сьогодні Львів та Харків долучились до сумної статистики", - заявив Шмигаль

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві через спалах коронавірусу. Також надзвичайна ситуація була оголошена у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, де вчора підтвердили перші випадки коронавірусу. До цього надзвичайну ситуацію оголосили у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Київській.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні кількість випадків коронавірусу в Україні зросло до 39. Сьогодні у МОЗ повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу у Харківській області та Львові. Крім того, в Україні зафіксовано 3 смерті від коронавірусу.