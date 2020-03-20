Кабмин намерен ввести режим ЧС еще в нескольких регионах

Завтра правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил председатель правительства Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Глава правительства уточнил, что чрезвычайная ситуация будет объявлена во Львовской и Харьковской областях, где сегодня подтвердили первые случаи коронавируса.

"Мы сегодня приняли решение о введении ЧС в трех регионах. В целом в шести уже введен. Очевидно, завтра придется ввести еще, ведь сегодня Львов и Харьков присоединились к печальной статистике", - заявил Шмыгаль

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

Также РБК-Украина писало, что сегодня количество случаев коронавируса в Украине выросло до 39. Сегодня в Минздраве сообщили о подтверждения первых случаев коронавируса в Харьковской области и Львове. Кроме того, в Украине зафиксированы 3 смерти от коронавируса.