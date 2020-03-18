Кабмін має намір зберегти робочі місця в державних банках

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кадровим захистом займеться Мінюст та Мінекономіки

Кабінет міністрів доручив Мінекономіки та Міністерству юстиції зберегти кадри в державних банках. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Як зазначив Шмигаль, механізм кадрового захисту працівників державної фінансової системи буде діяти "на час запровадження карантину в Україні".

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України дав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему і економіку України. У той же час НБУ закликає населення дотримуватися рекомендацій ВООЗ та МОЗ і без необхідності не відвідувати банківські відділення, в тому числі для зняття готівки з рахунків, здійснення платежів або обміну валют, та уникати користування готівкою - гривневої, так і валютної, яка потенційно може бути носієм вірусу.

Нагадаємо, раніше прес-служба НБУ повідомила, що Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховище у зв'язку з епідемією коронавірусу.