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Кабмин намерен сохранить рабочие места в государственных банках

Новости » Финансовый кризис 2020     18.03.2020 - 13:39
Кабмин намерен сохранить рабочие места в государственных банках
Фото: Сбербанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кадровым защитой займется Минюст и Минэкономики

Кабинет министров поручил Минэкономики и Министерству юстиции сохранить кадры в государственных банках. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как отметил Шмыгаль, механизм кадрового защиты работников государственной финансовой системы будет действовать "на время введения карантина в Украине".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины дал рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины. В то же время НБУ призывает население придерживаться рекомендаций ВОЗ и МОЗ и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе для снятия наличных со счетов, осуществления платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными - как гривневой, так и валютной, которая потенциально может быть носителем вируса.

Напомним, ранее пресс-служба НБУ сообщила, что Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса.

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