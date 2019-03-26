Кабмін має намір змінити порядок виплати субсидій для боржників

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач, РБК-Україна)

Неплатників планують переводити на безготівкову форму терміном на один рік

Кабінет міністрів планує змінити порядок нарахування субсидій для громадян, які отримали субсидії грошима, але не розрахувалися за житлово-комунальні послуги. Про це на брифінгу сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

Рева нагадав, що зараз субсидія не може бути призначена на наступний опалювальний сезон, якщо до травня утворюється заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг на суму 340 грн.

"Після того, як людина сплатить цей борг, їй може бути призначена субсидія. Але я думаю, що ми внесемо зміни в постанову, і той, хто допускав прострочення по оплаті, маючи на руках гроші, які виплатили, вони будуть протягом наступного року отримувати субсидію вже в безготівковій формі. А потім, якщо все буде нормально, вони зможуть знову перейти на готівковий варіант", - сказав він.

За його словами, це буде інструментарій для контролю того, щоб виплати субсидій в першу чергу йшли на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів у березні 2019 року направив на виплату субсидій у грошовій формі 5,7 млрд грн.