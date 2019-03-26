Кабмин намерен изменить порядок выплаты субсидий для должников

Фото: Андрей Рева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Неплательщиков планируют переводить на безналичную форму сроком на один год

Кабинет министров планирует изменить порядок начисления субсидий для граждан, которые получили субсидии деньгами, но не рассчитались за жилищно-коммунальные услуги. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева напомнил, что сейчас субсидия не может быть назначена на следующий отопительный сезон, если к маю образуется задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 340 грн.

"После того, как человек оплатит этот долг, ему может быть назначена субсидия. Но я думаю, что мы внесем изменения в постановление, и тот, кто допускал просрочку по оплате, имея на руках деньги, которые выплатили, они будут на протяжении следующего года получать субсидию уже в безналичной форме. А потом, если все будет нормально, они смогут снова перейти на наличный вариант", - сказал он.

По его словам, это будет инструментарий для контроля того, чтобы выплаты субсидий в первую очередь шли на оплату за жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров в марте 2019 года направил на выплату субсидий в денежной форме 5,7 млрд грн.