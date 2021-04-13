Кабмін і наглядова рада УЗ мають нести однакову відповідальність за корупційні скандали, - екс-міністр
Відсутність реакції з боку уряду на скандальні витрати на утримання членів наглядової ради "Укрзалізниці" автоматично робить їх співучасниками.
Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.
" Якщо вони знають про численні факти корупції і зловживання в Укрзалізниці, але не реагують на них - це значить, що вони є учасниками цих схем. І повинні нести тоді вже повну відповідальність самі", - сказав Омелян.
На його думку, уряд мав провести спеціальне засідання щодо ситуації в УЗ та в терміновому порядку знайти рішення численних проблем компанії, зокрема зупинити дію корупційних схем, через які УЗ перебуває в катастрофічному стані.
"З січня, коли почала роботу Тимчасова слідча комісія ВР, сподівалися, що вона заслухає не лише Наглядову раду, але й правління і правоохоронні органи, а також основні компанії, які користуються послугами УЗ, щоб вирішити проблеми, які постають перед усіма. Цього зроблено не було. Просто було відправлено в відставку менеджмент. А всі інші фігуранти залишаються на своїх місцях. Уряд взагалі не опікується питаннями компанії, на якій процвітають корупційні схеми, зловживання і неефективне управління", - наголосив Омелян.
Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління та закликав звільнити весь склад ради.