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Кабмін і наглядова рада УЗ мають нести однакову відповідальність за корупційні скандали, - екс-міністр

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 17:57
Кабмін і наглядова рада УЗ мають нести однакову відповідальність за корупційні скандали, - екс-міністр Фото: екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Відсутність реакції з боку уряду на скандальні витрати на утримання членів наглядової ради "Укрзалізниці" автоматично робить їх співучасниками.

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

" Якщо вони знають про численні факти корупції і зловживання в Укрзалізниці, але не реагують на них - це значить, що вони є учасниками цих схем. І повинні нести тоді вже повну відповідальність самі", - сказав Омелян.

На його думку, уряд мав провести спеціальне засідання щодо ситуації в УЗ та в терміновому порядку знайти рішення численних проблем компанії, зокрема зупинити дію корупційних схем, через які УЗ перебуває в катастрофічному стані.

"З січня, коли почала роботу Тимчасова слідча комісія ВР, сподівалися, що вона заслухає не лише Наглядову раду, але й правління і правоохоронні органи, а також основні компанії, які користуються послугами УЗ, щоб вирішити проблеми, які постають перед усіма. Цього зроблено не було. Просто було відправлено в відставку менеджмент. А всі інші фігуранти залишаються на своїх місцях. Уряд взагалі не опікується питаннями компанії, на якій процвітають корупційні схеми, зловживання і неефективне управління", - наголосив Омелян.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали довкола наглядової ради "Укрзалізниці", на утримання якої витрачаються мільйони, дискредитують реформу корпоративного управління та закликав звільнити весь склад ради.

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