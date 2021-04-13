Кабмин и набсовет УЗ должны нести одинаковую ответственность за коррупционные скандалы, - экс-министр

"Если они знают о многочисленных фактах коррупции и злоупотреблениях в "Укрзализниыце", но не реагируют на них - это значит, что они являются участниками этих схем. И должны нести тогда уж полную ответственность сами", - сказал Омелян.

По его мнению, правительство должно провести специальное заседание по ситуации в УЗ и в срочном порядке найти решение многочисленных проблем компании, в частности остановить действие коррупционных схем, за которые УЗ находится в катастрофическом состоянии.

"С января, когда начала работу Временная следственная комиссия ВР, надеялись, что она заслушает не только наблюдательный совет, но и правление, и правоохранительные органы, а также основные компании, которые пользуются услугами УЗ, чтобы решить проблемы, которые встают перед всеми. Этого сделано не было. Просто было отправлено в отставку менеджмент. А все остальные фигуранты остаются на своих местах. Правительство вообще не занимается вопросами компании, на которой процветают коррупционные схемы, злоупотребления и неэффективное управление", - подчеркнул Омелян.