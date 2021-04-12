Наглядова рада УЗ дискредитує ідею корпоративного управління, - економіст

"На жаль, яку б реформу ми не проводили, в тому числі та реформу корпоративного управління держпідприємствами, у нас все одно виходить якийсь корупційний негаразд. Ми лише дискредитуємо саму логіку цих наглядових рад, які мають бути професійними, а не формуватися з дуже дивного переліку людей, які часто не мають жодного відношення до сфери, яку вони мають наглядати", - заявив Кушнірук.

За його словами, окрім того, що члени наглядової ради УЗ отримують надзвичайно високі зарплати, компанія витрачає ще й мільйони на їх харчування, перельоти та додаткові витрати. Зважаючи на хронічні збитки "Укрзалізниці" та критичний стан залізничної інфраструктури, це є неприпустимим.

"Скандал з харчуванням (членів наглядової ради УЗ, - ред.), де вони собі влаштували за величезні кошти відпочинок, це просто настільки ганебно і абсурдно, що вже після цієї історії їх всіх було б потрібно відправити у відставку просто автоматично, бо вони дискредитують саму ідею функціонування наглядових рад", - наголосив експерт.