Кабмін Ізраїлю схвалив введення жорсткого карантину з 27 грудня

Фото: жінка в масці (freepik.com)

Уряд Ізраїлю в ході телефонного голосування сьогодні схвалив введення двотижневого жорсткого карантину в країні. Обмеження набудуть чинності о 17:00 за місцевим часом 27 грудня та діятимуть до 9 січня 2021 року.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

Обмеження передбачають заборону віддалятися на відстань понад 1 кілометр від місця проживання, окрім виняткових випадків і виходу на вакцинацію. В Ізраїлі повністю закриють магазини, припинять роботу розважальні заклади, але працюватиме доставка.

Робота громадського транспорту протягом цих двох тижнів буде скорочена на 50%. Також у цей період буде припинена діяльність проекту "Зелені острови".

Обмеження вплинуть і на навчальний процес. Заняття в дитсадках, 1-4 і 11-12 класах шкіл будуть проводитися з 8:00 до 13:00, але 5-10 класи вчитися не будуть. Також допускається передача дітей між батьками при спільній опіці.

Нагадаємо, до цього Ізраїль заборонив в'їзд в країну всім іноземцям. Такі обмеження запровадили через виявлення нового штаму коронавірусу в країнах світу.

Крім того, Ізраїль вирішив відправляти на карантин в готелі всіх громадян, які повертаються з-за кордону. Однак є декілька груп людей, які уникнуть ізоляції в готелі.