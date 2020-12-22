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Ізраїль примусово ізолюватиме прибулих літаками, але є виключення

Ізраїль, Вівторок 22 грудня 2020 18:08
Ізраїль примусово ізолюватиме прибулих літаками, але є виключення
Фото: люди в аеропорту (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У середу, 23 грудня, о 22:00 в Ізраїлі набуде чинності рішення про введення примусового карантину в готелях для громадян, які прилітають з-за кордону. Однак обмеження поширюватиметься не на всіх ізраїльтян.

Про це повідомляє інтернет-видання newsru.co.il.

Так, в аеропорту імені Бен-Гуріона буде працювати спеціальна комісія, яка розглядатиме особливі випадки.

На карантин не відправлятимуть неповнолітніх, які прибули самі, літніх людей, яким потрібна допомога в побуті, а також людей з медичними проблемами, які не дозволяють їм жити в готелі.

Водночас влада Ізраїлю скоротила термін карантину. Тепер ізоляція триває не 14, а 10 днів за умови двох негативних тестів на коронавірус.

Нагадаємо, Ізраїль заборонив в'їзд в країну всім іноземцям. Обмеження триватиме протягом 10 днів, але його дію можуть продовжити.

Додамо, таке рішення Ізраїль ухвалив після того, як у Британії та інших країнах зафіксували нову мутацію коронавірусу. За попередньою інформацією, цей тип коронавірусу набагато швидше поширюється.

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